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Eğitim

Halkbank sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

Halkbankası personel alımı için başvurusu tamamlayan adayların sınav yerleri belli oldu. Peki, Halkbank sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:33:00 -
Halkbank sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

Halkbank sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar Halkbank sınav giriş belgeleri ile 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınava katılabilecekler. Sınav sonrasında yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak.

Halkbank sınavı ne zaman?

Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Halkbank sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

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