Halkbank esnaf kredisi şartları nelerdir 2022? Esnaf kredisini kimler alabilir? Halkbank esnaf kredisi hesaplama

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan 2022 esnaf kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazetede yer alan esnaf kredisi Halkbank vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara ulaşacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından duyurulan devlet desteği milyonlarca vatandaşın gündeminde.

Esnafa kredi desteği paketine dair detaylar merak konusu... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafa kredi desteği paketi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, esnaf ve sanatlarların finansman ihtiyacını karşılamak adına yüzde 7,5 faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar TL'lik kredi paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5 faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Kredi destek paketi limitlerinin de artırıldığını belirten Nebati, "Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır" dedi.

Kimler Halkbank esnaf kredisi alabilir?

500 bin TL üst limitli esnaf kredisine Esnaf ve sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar başvurabilmektedir.

Nasıl başvurulur?

Esnaf ve sanatkarlar, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ortağı ise kooperatifleri aracılığıyla, kooperatif ortağı değil ise yetkili Halkbank şubeleri üzerinden kredi başvurularını, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası örneğini ileterek gerçekleştirebilirler.

Halkbank esnaf kredisi avantajları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi hesaplama

Kişiye özel olarak oluşturulan esnaf kredisi ile,

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile düşük faiz oranından faydalanabilirsiniz.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik taksitlerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ödeme seçeneğiyle, azami 60 ay vade ile 500.000.-TL’ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

Mesleki faaliyetinizle uyumlu iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak, 1.500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz. İş yeri alımlarında 120 aya kadar, taşıt alımlarında ise 84 aya kadar aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleri ile uzun vade avantajından faydalanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Halkbankası tarafından Doğrudan Kullandırım şeklinde sunulan kredileri kullanabilirsiniz.

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