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Ekonomi Halkbank 83. yaşını kutluyor
Ekonomi

Halkbank 83. yaşını kutluyor

1938 yılında faaliyetine başlayan Halkbank, 83. yaşını kutluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:15:00 -
Halkbank 83. yaşını kutluyor

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla kurulan Banka, sağladığı finansal imkanlarla Türkiye’deki ekonomik istikrarın korunması yolundaki misyonunu aksatmadan sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansman imkanları ve bankacılık çözümleriyle Türkiye ekonomisinin hizmetinde olduklarını vurguladı. Arslan, “Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koyuyoruz. Özellikle KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmekte, kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Ayrıca, bireysel müşterilerimize sağladığımız imkanlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz. 83 milyonun bankası olarak 83’üncü yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte bize güvenini esirgemeyen tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkbank, bundan sonra da ‘Önce Halk, sonra Bankayız’ yaklaşımıyla ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir” diye konuştu.

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