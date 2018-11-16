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Halkalı Pendik YHT hattı ne zaman açılacak?

Ulaşımda çığır açılmaya devam ediyor. AK Parti, ulaşımda engelleri kaldırmak için ulaşımda başlattığı ataklara bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Pendik-Halkalı Yüksek Hızlı Tren hattının açılışına ilişkin son dakika müjdeyi verdi. Peki Halkalı Pendik YHT hattı ne zaman açılacak?

16 Kasım 2018 Cuma 14:03
Halkalı Pendik YHT hattı ne zaman açılacak?

Ulaşımda çığır açılmaya devam ediyor. AK Parti, ulaşımda engelleri kaldırmak için ulaşımda başlattığı ataklara bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Pendik-Halkalı Yüksek Hızlı Tren hattının açılışına ilişkin son dakika müjdeyi verdi. Peki Halkalı Pendik YHT hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının İstanbul-Pendik'e kadar hizmet verdiğini belirterek, "Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Saatte 75 bin yolcu taşınacak

Bakan Turhan, saatte 28 sefer yapacaklarını belirterek, "Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşıyacağız. İnşallah günün tamamında 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız." şeklinde konuştu.

43 istasyon kurulacak

Halkalı-Gebze banliyö hattında toplamda 43 istasyon bulunacağını kaydeden Turhan, bu 43 istasyonun 7 tanesinin aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacağını bildirdi, Turhan, bu 7 istasyonun Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonları olduğunu, bu istasyonların ana hat trenlerine de hizmet vereceğini kaydederek, Yenikapı istasyonunun yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini, aktarma istasyonu olarak öngördüklerini ancak burada çıkan tarihi eserlerin buna izin vermediğini, bazı tarihi eserleri buradan kaldıramadıklarını anlattı.

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:03
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  3. Ankara
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  5. pendik-halkalı yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak

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