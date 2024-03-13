Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler

Türkiye'de yıllar önce yaşanan tüm rezillikleri Barış Pehlivan CHP'nin kanalı Halk TV'de istemeden de olsa ortaya döktü.

Pehlivan, 'Yıllar önce huysuz Virjin bu ülkede ramazan programı sünüyordu arkadaşlar düşünebiliyor musunuz?' dediği sırada Şule Aydın, Timur Soykan ve Murat Ağırel kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Pehlivan, yıllar önce yapılan soytarılıkları övdü.

Nerede SP'li Bülent Kaya?

Pehlivan, uçların olması gerektiğini belirterek, 'Zeki Müren ve Bülent Ersoy'a övgüler yağdırdı. Çeşitlilikten dem vuran Pehlivan, Halk TV ekranlarında artık ittifakta olmayan Saadet Partili Bülent Kaya'nın dışlandığını unuttu.