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Yerel Halk otobüsüyle ambulans çarpıştı
Yerel

Halk otobüsüyle ambulans çarpıştı

Nevşehir'de ambulans ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:57:00 -
Halk otobüsüyle ambulans çarpıştı

Edinilen bilgiye göre 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Arif M.'nin sürücüsü olduğu ambulans ile Mevlüt M.'nin kullandığı halk otobüsü çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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