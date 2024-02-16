Halk otobüsünde panik dolu anlar!

Olay, Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan 22 numaralı otobüste meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otobüse binen üniversite öğrencisi Rabia Cin (22) seyir halinde olan otobüste fenalaşarak yere düştü. Genç kıza ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular yaptı. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Yolcular müdahale etti

Otobüste yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düştüğü ve arkadaşı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.