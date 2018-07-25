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Halk otobüsü şoföründen takdire şayan hareket! Bir anda aracı durdurdu ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde yolculuk esnasında öfke nöbeti geçiren otizmli genci görüp otobüsü durdurarak öfkeli genci yürüyüşe çıkararak sakinleştiren otobüs şoförü ödüllendirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
Halk otobüsü şoföründen takdire şayan hareket! Bir anda aracı durdurdu ve...

Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay’ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
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