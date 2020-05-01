Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu

Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk’ün kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan Cebeci, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.