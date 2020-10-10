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Aktüel Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı
Aktüel

Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:42:03 -
Halk Ekmek mobil fırını, Ankara sokaklarına çıktı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri gezdirdiği mobil fırın aracıyla vatandaşlara hijyenik ortamda nasıl ekmek üretildiğini gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın deprem ve doğal afetlerde vatandaşların yaralarını saran mobil ekmek fırını, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle'den sonra Demetevler'de de vatandaşlarla buluştu.

Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik koşullarda el değmeden üretilen ürünlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade eden Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, sağlıklı ürünlerin başkentliler tarafından yoğun şekilde tüketildiğine belirtti.

Velioğlu, "Tüm ekmek çeşitlerinde yeni eklenenlerle birlikte hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Ankaralı vatandaşlarımız sofralarına giren katkısız ekmekleri ve diğer ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilir. Mobil ekmek fırınımız 17 Ağustos 1999 yılında İzmit Gölcük'te meydana gelen deprem başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen birçok doğal afette mağdur olan vatandaşlarımıza sıcak ekmek üretimi yaptı. Fırınımız en son Elazığ'da yaşanan depremde hizmet verdi." bilgisini verdi.

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