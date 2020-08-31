Halk cumhurbaşkanlığı sarayına yürüdü! Devlet Başkanı silahlandı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonrası başlayan protestolar bugün de devam etti. Göstericiler cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışınca Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun silahlı fotoğrafı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalıştılar

Protestolar devam ettiği başkent Misk'te protestocular Stella Meydanı'nda toplandı. Meydandaki anıt önünde toplanan göstericilere güvenlik güçleri tarafından sık sık dağılmaları yönünde uyarılar yapılırken, protestocular cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalıştı. Polis ekipleri kalkanlar ve polis araçları ile cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolu kapattı.

Lukaşenko'dan silahlı fotoğraf

Bu gelişmeler yaşanırken cumhurbaşkanlığından ise herkesi şaşkına çeviren bir fotoğraf paylaşıldı. Belarus Cumhurbaşkanlığı, Rus basınına Lukaşenko'nın çelik yelekli ve elinde otomatik silah ile cumhurbaşkanlığı sarayı önünde çekilen bir fotoğrafını servis etti. Bu arada, şehir dışındaki askeri birliklerden de zırhlı araçların şehir merkezine hareket ettiği görülen görüntüler yayınlandı.