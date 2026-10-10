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Yerel Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi
Yerel

Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi

Yeniakit Publisher
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Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki kasap işletmesinde toplam 170 kilogram bozulmuş ete el koyarken, halk sağlığını tehdit eden bir unlu mamuller işletmesini de faaliyetten men etti.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden ciddi ihlaller tespit edildi.

170 KİLOGRAM BOZULMUŞ ETE EL KONULDU

Veysel Karani ve Karşıyaka mahallelerinde faaliyet gösteren kasap işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, insan sağlığını tehdit eden toplam 170 kilogram bozulmuş ve kokuşmuş et tespit edildi. Söz konusu etlere ekipler tarafından el konularak imha işlemi gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırılıkları belirlenen işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılırken, bir işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi. İlgili işletmelere toplam 128 bin 405 TL idari para cezası uygulandı.

 

UNLU MAMULLER İŞLETMESİNDE HİJYEN İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren unlu mamuller işletmelerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde de dikkat çeken uygunsuzluklarla karşılaşıldı. Yapılan kontrollerde temizlik ve hijyen kurallarına aykırı hususlar belirlenirken, işletmede bulunan yumurtaların tamamının çürüdüğü görüldü. Tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ilgili işletmeye cezai işlem uygulandı. İşletmenin işyeri ruhsatına el konulurken, iş yeri ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların sağlığını ve huzurunu korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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