Gökçek’in çiğneme tabletini sakız gibi uzatmışlardı! Mahkemeye sakız ile giren Dilek’e körler!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yurtdışına para transferi iddiaları sonrası adliyeye ifade vermek için giderken kullandığı çiğneme tableti üzerinden, “Adliyeye sakız çiğneyerek gitti!”, “Yargıya saygısı da yok” şeklinde algı operasyonu yürütülmüştü.

Tepkiler üzerine açıklama yapan oğlu Osman Gökçek, babasının çiğnediği şeyin sakız değil, şeker hastalığına bağlı ağız kuruluğu için kullanılan bir çiğneme tableti olduğunu açıklamıştı.

Şimdi ise yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun Silivri’deki duruşma öncesi mahkeme önünde sakız çiğnediği görüntüler ortaya çıktı. Hatta daha da ileri giden Dilek İmamoğlu’nun mahkema salonuna dahi sakızla girmesi dikkat çekti.

Gökçek’in sağlık sorunları sebebiyle aldığı çiğneme tabletini ağızlarına sakız edenlerin, alenen saygısızlık yapan Dilek İmamoğlu için ‘gık’larını çıkarmamaları niyetlerinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu ortaya koydu. Ekrem’ci tayfanın ikiyüzlü tavrına Gökçek cephesi de kayıtsız kalmadı.

X hesabından bir paylaşım yapan Osman Gökçek, “Benim bildiğim, Dilek İmamoğlu’nun şeker hastalığı veya ağız kuruluğu gibi bir rahatsızlığı yok. Mahkeme önünde sakız çiğniyor, üstelik salona girerken de sakızını çıkarmıyor. Acaba ikiyüzlü muhalefet bu konuda ne diyecek?” ifadelerini kullandı.