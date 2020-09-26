Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı ilk galibiyetini almak istiyor

ŞANLIURFA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybeden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, yarın evinde karşılaşacağı Solhanspor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 5'inci haftasında yarın evinde Bingöl ekibi Solhanspor ile karşılaşacak Şanlıurfa ekibi, tüm hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediyespor'un antrenörü Akif Gürgen, takımlarının gücünü bildiklerini ancak bunu ilk 4 haftada sonuca yansıtamadıklarını belirtti.

Özellikle pasör oyuncularının sakatlanmasının bunda etkili olduğunu ifade eden Gürgen, şunları kaydetti:

"Şu an oyuncumuz düzeldi. Beşinci hafta maçında Solhanspor evimize geliyor. Allah’ın izni ile rakibimizi yenerek bu kötü gidişe son vereceğiz. Tabi beklentiler çok fazla. Tüm oyuncularımız takımın başarılı olmasını istiyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Solhanspor maçında iyi bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Bu arada yeni bir oyuncu daha katıldı aramıza. Bütün Şanlıurfalıların duaları bizimle olsun ve takımlarını desteklemeye devam etsinler."

Haliliye Belediyespor ile Solhanspor yarın Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda saat 15.00'da karşılaşacak.