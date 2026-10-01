Haliliye Belediyesi TEKNOFEST’te yerini aldı

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST’te, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de festival alanında açtıkları stantla etkinlikte yer aldı. Belediyenin standını ziyaret eden vatandaşlara, Haliliye Belediyesi tarafından gençlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaretçilere çeşitli hediyelerin de takdim edildiği stant, festival süresince yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Haliliye Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Sıra Gecesi ekibi de sahne aldı. Şanlıurfa’nın yöresel müzik kültürünü festival alanına taşıyan ekip, seslendirdiği türkülerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da TEKNOFEST alanında hazır bulunarak belediyenin standını ziyaret etti ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Canpolat, burada yaptığı açıklamada TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesinden duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Başkan Canpolat, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birinin Şanlıurfa’da gerçekleştirildiğini belirterek, “96 ülkenin gözlemlediği ve izlediği, dünyanın gözünün Şanlıurfa’da ve Göbeklitepe’de olduğu şu anda bir teknoloji şölenindeyiz. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, T3 Vakfı’na, Bekir Bozdağ Bakanımıza, Valimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve belediyelerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Şanlıurfa’nın genç nüfusuna da dikkat çeken Başkan Canpolat, TEKNOFEST’in gençlerin geleceğin teknolojileriyle yetişmesi açısından önemli bir rehber ve öncü niteliğinde olduğunu ifade etti. Festival kapsamında çeşitli yarışmaların da düzenlendiğini belirten Canpolat, “Bizler de Haliliye Belediyesi olarak burada yerimizi aldık. Müziğimizle, çiğ köftemizle, Haliliye Belediyesi Konservatuvarı ekibimizin Şanlıurfa müziğiyle TEKNOFEST’e renk kattık. Aynı zamanda Haliliye Belediyesi olarak gençlere yönelik çalışmalarımızı anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.