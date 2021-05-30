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Ekonomi Haliliye Belediyesi araç kiralama hizmeti alacak
Ekonomi

Haliliye Belediyesi araç kiralama hizmeti alacak

Haliliye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre araç kiralama hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:43:00 -
Haliliye Belediyesi araç kiralama hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84 Aşırı düşük teklif.

Değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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