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Spor Halil Umut Meler’in Avrupa Şampiyonası’nda yöneteceği maç belli oldu
Spor

Halil Umut Meler’in Avrupa Şampiyonası’nda yöneteceği maç belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-19 11:51:00 -
Halil Umut Meler’in Avrupa Şampiyonası’nda yöneteceği maç belli oldu

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

 

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