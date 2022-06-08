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Spor "Halil Dervişoğlu neden kadroda?" diye soranlara Kuntz'dan cevap
Spor

"Halil Dervişoğlu neden kadroda?" diye soranlara Kuntz'dan cevap

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Halil Dervişoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 07:59:00 - 2022-06-08 08:00:37
"Halil Dervişoğlu neden kadroda?" diye soranlara Kuntz'dan cevap

Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, Halil Dervişoğlu için ayrı bir parantez açtı.

Stefan Kuntz, "Amacımız çok gol bulmak ve yememekti. Bunu başardık. İlk maçta yaptıklarımızın üzerine koyduk. Böyle devam edeceğimizi umuyorum. Doğan, Cenk ve Eren'i de ilk maçları sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

"Takım ruhu büyüdü ve gelişti. Bunu gördük. Herkes galibiyet adına bir katkı koydu" diyen Alman hoca, Halil Dervişoğlu ile ilgili gelen soruya ise, "Halil neden kadroda sorusu sorulmuştu. Halil neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor ve sıkı ilerliyor. Bugün de çok çalıştı" ifadelerini kullandı.

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