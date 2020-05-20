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Gündem

Haliç'i 10 ayda mahveden İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti böyle emanet etmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temizlenen Haliç'i temizlemeye başladığını duyurdu. Bunun üzerine Haliç'in CHP'ye teslim edilmeden önceki haline ilişkin bir video sosyal medyada yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:23:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temizlenen Haliç'i temizlemeye başladığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan çalışmanın videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise İmamoğlu'na "Kokuşmuş bir bataklık olarak bıraktıkları Haliç'i alıp, 25 yılın sonunda yunusların yaşadığı bir yaşam alanı olarak teslim ettik. 'İstanbul 1 ay bile hizmetsizliği kaldırmaz' demiştik. Haliç'te oluşan 400 bin m3 çamur İstanbul'un 10 ayının sadece PR ile geçtiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliç'in CHP'ye teslim edilmeden önceki haline ilişkin bir video sosyal medyada yayınlandı.

Videoda, 10 aydır ihmal edilen Haliç'te kirlilik ve çamur oranının arttığı ve CHP'nin iptal ettiği Silahtarağa İleri Derece Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin öneminin bir kez daha ıspatlandığı bildirildi.

 

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