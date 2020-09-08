Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip okulları ve mezunları hakkında skandal ifadeler kullanan Erol Mütercimler'e tepkiler çığ gibi büyüyor. İmam hatip okullarıyla ilgili ağza alınmayacak sözler sarfeden Mütercimler, "İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." demişti.

Mütercimler'in bu hadsiz çıkışı sonrası RTÜK'ten "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" açıklaması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da Erol Mütercimler'in küstah ifadelerinin ardından, şahısla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirmişti.

Haliç Üniversitesi de soruşturma başlattı

Erol Mütercimler'in öğretim üyeliği yaptığı Haliç Üniversitesi'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "07 Eylül 2020 tarihinde bir televizyon programına katılan Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler’ in “İmam Hatip Liseleri” ile ilgili yaptığı konuşma Üniversitemiz görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır. Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri birçok başarılı Devlet Adamı, Siyasetçi, Din Adamı, İş İnsanı, Akademisyen ve Kamu Görevlisi yetiştirmiş güzide ve saygın bir eğitim kurumumuzdur. Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.