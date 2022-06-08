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Spor Halı sahada şut çekti, evin balkonunda girdi
Spor

Halı sahada şut çekti, evin balkonunda girdi

Bir halı saha maçında çekilen şut, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şutu çeken gencin topu 4. katta bulunan daireden içeri soktuğu anlar izleyenleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 14:44:00 -

Sosyal medyada gündem olan bir video izleyenleri gülümsetti.

Arkadaşlarıyla maç yapan bir genç, topa gelişine vurdu.

4. kattaki balkondan içeri girdi

Gencin çektiği şut, halı sahanın karşısında bulunan binanın 4. katındaki balkondan içeri girdi.

Top isabet ettiği sırada balkonda bulunan vatandaşlar ise sinirlendi.

"İstemeden vurulur mu canım?"

Halı sahadaki gençler, "İstemeden oldu abla, pardon." diyerek özür diledi.

Balkonda bulunan bir kişi ise gençlere "İstemeden vurulur mu canım?" cevabını verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

 

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