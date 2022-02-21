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Spor Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
Spor

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Kartal’da oynanan amatör lig maçı sırasında gol sevinciyle halı sahada kalp krizi geçiren şahıs yoğun bakıma alındı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:49:00 -
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Kartal 75. Yıl Stadı'nda Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasında geçtiğimiz gün oynanan amatör lig maçı sırasında, 50 yaşlarındaki Hakan Arabacı, futbol oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Futbol sahasında görevli sağlık ekipleri, Arabacı'ya hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacı, yoğun bakıma alındı.

Gol sevincine kalbi dayanmadı

Arabacı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, takımı gol attıktan hemen sonra Hakan Arabacı'nın sahada fenalaşarak yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettikleri görülüyor. Arabacı'nın yaşı ilerlediği için normalde takımda oynamadığı, ancak son maç olduğu için oynamak istediği, arkadaşlarının da kırmayarak oynamasını kabul ettiği öğrenildi.

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