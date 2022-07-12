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Yerel Halay çekerken bir anda yere yığıldı! Ölüm anı anbean kaydedildi
Yerel

Halay çekerken bir anda yere yığıldı! Ölüm anı anbean kaydedildi

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 23:35:00 -
Halay çekerken bir anda yere yığıldı! Ölüm anı anbean kaydedildi

Elazığ’da düzenlenen şenlikte halay çekerken aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. O anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi.

Halay çekerken yere yığıldı

Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz’a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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