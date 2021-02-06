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Gündem Hakkın ödenmez Mehmedim! Milli Savunma Bakanlığı; fedakarlığın, kahramanlığın ve cesaretin görüntülerini paylaştı
Gündem

Hakkın ödenmez Mehmedim! Milli Savunma Bakanlığı; fedakarlığın, kahramanlığın ve cesaretin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 12:30:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu.

Hava sıcaklığı eski 30 derece

3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi.

"Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

Bacaları onardılar

Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.

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