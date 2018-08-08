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Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, ses sanatçısı Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Hakkı Bulut'un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi Onur Akay duyurdu. Akay, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş. Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla." ifadelerini kullandı.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu. Mesleği Türk ses sanatçısı ve bestecidir.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
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