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Yerel Hakkari'den korkunç olay
Yerel

Hakkari'den korkunç olay

Hakkari'de dağlık alanda 28 yaşındaki Nusret Erkaya'nın cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 13:49:00 -
Hakkari'den korkunç olay

Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi.

Durumu haber alıp gelen Erkaya'nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi.

Nusret Erkaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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