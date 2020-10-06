  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi
Aktüel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:28:58 -
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 odalı bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari/Şemdinli hudut hattında kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Bakanlık, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin yer aldığı mağaranın görüntülerini de paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay