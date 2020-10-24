Hakkari'de rafting heyecanı

ANKARA (AA) - Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, Hakkari'de düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, yarın başlayacak organizasyon, 30 Ekim'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, Depin bölgesindeki Zap Suyu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

"Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak Hakkari, 400'ü aşkın sporcuyu ağırlayacak.



Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar, üç gün boyunca Açık Yaş Kadın, Açık Yaş Erkek ve Karma Mix kategorilerinde Nehir İnişi, Slalom ve RX disiplinlerinde birbirlerine üstünlük sağlamak için Zap Suyu'nda yarışacak. Üç disiplin sonucunda alınan puanlar genel klasmanı belirleyecek.



Şampiyonanın ilk etabı 7-11 Ekim tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda yapılmıştı.