Hakkari'de PKK'ya operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bu kapsamda, 26-27 Aralık'ta merkez Kavaklı köyü Katomarinos bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda uzak menzilli telsiz, 2 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 99 fişek, 5,56 milimetrelik 7 bin 207 piyade tüfeği fişeği, 77 uçaksavar fişeği, jeneratör, 2 güneş paneli ve kabloları, el feneri, 4 portatif şarjlı ışıldak, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye, 6 büyük tüp, 6 piknik tüpü, mutfak ocağı, 8 büyük pil bloku, 2 sırt çantası, hücum yeleği, 48 büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 şarjör kütüklüğü, çok sayıda kullanılmış leşker kıyafeti, 3 çuval içinde 50 kilogram un, 2 çuval içinde 50 kilogram şeker, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram nohut, 50 kilogram bulgur, 5 kutu içinde 10 kilogram bal ve 2 teneke içinde 18 kilogram zeytin ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.