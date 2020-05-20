Hakkari’de ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hakkari merkez, köy ve mezarlarda iyi bir performans sergileyen Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yaklaşık 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulunmuştu. Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Hakkari Valiliği SYDV ekibi, mahalle ve köylerde Ramazan paketleri dağıttı. SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle mahalle ve köylerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda, et ve bayram şekeri yardımında bulunduklarını söyledi.

SYDV ekibi ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de ev ev dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleriyle yardımlarını teslim ederek, bayramlarını kutladılar.

Yardım ekibini karşılarında gören aileler ise Hakkari Valiliğine teşekkür ederek, içinde bulundukları durumu SYDV Müdürü M. Sait Abdullaoğlu’na anlattılar.