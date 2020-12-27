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Gündem Hakkari'de büyük felaket! Şehit haberi geldi!
Gündem

Hakkari'de büyük felaket! Şehit haberi geldi!

Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolu açmak için yürütülen çalışmalara katılan 2 asker çığ altında kalarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:28:00 - 2020-12-27 09:39:23
Hakkari'de büyük felaket! Şehit haberi geldi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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ALLAH cc Rahmet eylesin,
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