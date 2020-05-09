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Aktüel

Hakkari’de banklara şerit çekildi

Hakkari Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında banklara şerit çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:55:36 -
Hakkari’de banklara şerit çekildi

Hakkari Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında banklara şerit çekti.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca banklara şerit çekti. Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu belediye yetkilileri, ”Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız.Tüm kamuya açık alanlarda, kamu kurumlarımızda, cami ve mescitlerde, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamamaları gerektiği konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz” dediler.

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