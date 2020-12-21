Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları öğren!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları son dakika büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre, 2020 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları 21 Aralık’ta açıklananı söyleniyordu. öyle de oldu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden erişime açıldı.

Gözler ÖSYM'den gelecek olan hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ÖSYM sonuc.osym.gov.tr üzerinen T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek.