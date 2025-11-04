  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmî Gazete’de yayımlandı
Gündem

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmî Gazete’de yayımlandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmî Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), görevde yükselme sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin kararlarını açıkladı. Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar terfi hakkı kazanan hakim ve savcıların isim listeleri Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), hakim ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi için ziyaret ediniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251104-1.pdf

TBMM'den iki kritik karar: Lübnan ve Suriye/Irak tezkereleri Resmi Gazete'de
TBMM'den iki kritik karar: Lübnan ve Suriye/Irak tezkereleri Resmi Gazete'de

Gündem

TBMM'den iki kritik karar: Lübnan ve Suriye/Irak tezkereleri Resmi Gazete'de

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim

Gündem

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim

Resmi Gazete'de imzaladı! Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı topyekûn mücadele başlıyor
Resmi Gazete'de imzaladı! Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı topyekûn mücadele başlıyor

Gündem

Resmi Gazete'de imzaladı! Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı topyekûn mücadele başlıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Gündem

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı
Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı

Gündem

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23