Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmî Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), görevde yükselme sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin kararlarını açıkladı. Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar terfi hakkı kazanan hakim ve savcıların isim listeleri Resmî Gazete’de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), hakim ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
Ayrıntılı bilgi için ziyaret ediniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/11/20251104-1.pdf
