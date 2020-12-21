Hakim savcı atamaları ne zaman olacak? Adalet Bakanlığı alımları

1 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında alınan hakim savcı sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapıldı. ÖSYM 2020 hakim ve savcı sınav sonuçlarını 21 Aralık itibariyle açıkladı. 1200 hakim ve savcı alımının yapılacağı sınav sonuçlarından sonra şimdi de Adalet Bakanlığı alımlarının ne zaman yapacağı merak konusu.

1200 hakim ve savcı alımları hangi kadrolara yapılacağı merak ediliyor. 1200 hakim ve savcı alımları; adlî yargı hakim savcı, idari yargı hâkim ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı olacak şekilde kadro dağılımı yapılacak.

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı olmak üzere Adalet Bakanlığı toplamda 1200 kişi alacak. Adalet Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.