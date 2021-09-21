Hakim olmuş ama öfkesine hakim olamamış

Yeni Akit ANKARA

Mardin'in Dargeçit İlçesinde Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hüsameddin İşleyen, bir öğrencisinin velisi olan Hakim tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

Eğitim Bir Sen Mardin Şubesi, öğretmene yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla Gazi Ortaokulu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, açıklamada gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapılırken, “Mardin; Dargeçit İlçemizin Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan arkadaşımıza sözlü ve fiziki şiddet uygulayan hakim olmuş, ancak sinirlerine hakim olamamış, bir velinin saldırısına maruz kalmıştır. Bu durum biz eğitimcileri derinden üzmüş ve geleceğe yönelik mesleki kaygımızı daha da artırmıştır. Olaylar karşısında sabrın önemini en iyi bilenlerin öfkeyle hareket etmesi, beraberinde birçok soruyu akla getirmektedir. En ufak bir olay karşısında bile sorup sorgulamadan, o anlık duygularla hareket edenler, nasıl adalet dağıtabilir. Öfkenin esaretinde olan bir beyin, nasıl sağlıklı bir karar verebilir. Makamından aldığı güç, insanı haklı kılar mı? Eğitimi sadece bilginin aktarımı olarak gören ve çocuklarda istenildik davranışlar kazanması için aynı zamanda eğitimin bir parçası olan davranış kazandırmaya dönük her hamleyi farklı algılayan veliler, öğretmeni sadece bilgi aktarma makinesi olarak görmeye başladı. Okulda öğrencinin genel kuralları öğrenmesi için, öğrenciyle yapılan görüşmeyi, uyarıyı çocuğuna şiddet olarak algılanması ne kadar doğru!” ifadeleri kullanıldı.