Mansur yavaş belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Meclis üyelerinden "Beceriksizlik" tepkisi

Ankara büyükşehir belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, şehrin bitmek bilmeyen sorunları ve yavaş yönetiminin ihmalleri masaya yatırıldı. Üç yıldır şehre tek bir çivi dahi çakmamakla suçlanan Mansur yavaş, meclis üyelerinin "Beceriksizliğini böyle örtemezsin" tepkileriyle karşılaştı. Özellikle su kesintileri ve ulaşım sorunları nedeniyle bunalan Ankaralıların sesi olan meclis üyeleri, Yavaş’a kaçmak yerine sorulara cevap vermesi çağrısında bulundu.

"Zabıtalarınla gel, adamsan kaçma!"

Oturum sırasında yükselen tansiyon, Mansur Yavaş’ın meclis salonunu terk etmeye çalışmasıyla zirveye ulaştı. Meclis üyelerinin "Nereye kaçıyorsun başkan? Adamsan otur kaçma!" ve "Zoruna mı gidiyor?" şeklindeki ifadeleri meclis koridorlarında yankılandı. Yavaş’ın, eleştirilere cevap vermek yerine zabıta koruması eşliğinde uzaklaşması, başkent siyasetinde "Korkaklık" ve "Çaresizlik" olarak yorumlandı.

Üç yıldır çivi çakılmadı

Meclis üyeleri tarafından dile getirilen "Üç yıldır çivi çakmamışsın" ifadesi, Ankara'nın yavaş döneminde içine düştüğü hizmet fetretini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya belediyeciliği ile halkı uyutmaya çalışan Chp’li yönetimin, gerçek sorunlar ve sorular karşısında nasıl aciz kaldığı, kameralara yansıyan bu "Kaçış" görüntüleriyle tüm Türkiye'ye ilan edilmiş oldu.