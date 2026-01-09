  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Mansur yavaş belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur yavaş belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi salonu terk etmekte buldu. Ak partili meclis üyelerinin sert eleştirileri ve "Adamsan kaçma" haykırışları arasında salondan uzaklaşan yavaş, beceriksizliğini bir kez daha tescilledi.

Meclis üyelerinden "Beceriksizlik" tepkisi

Ankara büyükşehir belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, şehrin bitmek bilmeyen sorunları ve yavaş yönetiminin ihmalleri masaya yatırıldı. Üç yıldır şehre tek bir çivi dahi çakmamakla suçlanan Mansur yavaş, meclis üyelerinin "Beceriksizliğini böyle örtemezsin" tepkileriyle karşılaştı. Özellikle su kesintileri ve ulaşım sorunları nedeniyle bunalan Ankaralıların sesi olan meclis üyeleri, Yavaş’a kaçmak yerine sorulara cevap vermesi çağrısında bulundu.

"Zabıtalarınla gel, adamsan kaçma!"

Oturum sırasında yükselen tansiyon, Mansur Yavaş’ın meclis salonunu terk etmeye çalışmasıyla zirveye ulaştı. Meclis üyelerinin "Nereye kaçıyorsun başkan? Adamsan otur kaçma!" ve "Zoruna mı gidiyor?" şeklindeki ifadeleri meclis koridorlarında yankılandı. Yavaş’ın, eleştirilere cevap vermek yerine zabıta koruması eşliğinde uzaklaşması, başkent siyasetinde "Korkaklık" ve "Çaresizlik" olarak yorumlandı.

Üç yıldır çivi çakılmadı

Meclis üyeleri tarafından dile getirilen "Üç yıldır çivi çakmamışsın" ifadesi, Ankara'nın yavaş döneminde içine düştüğü hizmet fetretini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya belediyeciliği ile halkı uyutmaya çalışan Chp’li yönetimin, gerçek sorunlar ve sorular karşısında nasıl aciz kaldığı, kameralara yansıyan bu "Kaçış" görüntüleriyle tüm Türkiye'ye ilan edilmiş oldu.

Yorumlar

Chp işi LİYAKAT Ankara su kanalizasyon müdürü emekli bir bankacı

Mansur yavaşın aski yani sular idaresinin başına koyduğu müdür emekli bankacı. Tabikide Ankara susuz kalır.

Ersan

Adam diye yazilir mansur diye okunur
