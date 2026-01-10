  • İSTANBUL
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye ordusunun tokadını yiyen, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında ise kaçacak delik arayan terör yandaşları, şimdi kendilerini yarı yolda bırakan "Ağabeylerine" karşı isyan bayrağı açtı.

ABD'den uyarı: "Türk ordusuyla yüzleşirsiniz!"

Haseke'deki ABD üssü önünde toplanan terör sempatizanları, bir yandan "Bize sahip çıkın" diye yalvarırken, diğer yandan üsse saldırmaya yeltendi.

Ancak bekledikleri desteği bulamadıkları gibi, Washington'dan soğuk duş etkisi yaratan bir uyarı aldılar: "Çizilen planın dışına çıkmayın, aksi takdirde güçlü Türk ordusuyla baş başa kalırsınız!" Bu rest, ABD'nin kendi uşaklarını gözden çıkardığının en net kanıtı oldu.

Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Bugün Haseke'de yaşananlar, hafızalara Afganistan'daki o utanç tablolarını getirdi. Yıllarca ABD postalı yalayan yerli işbirlikçilerin, Kabil havalimanında kaçan ABD uçaklarının tekerleklerine yapışıp ezildiği sahneler, şimdi Suriye'de tekerrür ediyor. Efendilerine sitem eden, kapılarda ağlayan teröristlerin bu aciz hali, "emperyalizme uşaklık edenin sonu hüsrandır" gerçeğini bir kez daha tescilledi.

Türkiye'nin gücü karşısında geri adım

Türkiye'nin bölgedeki kararlılığı ve Ankara'nın "Bir gece ansızın gelebiliriz" şiarı, sadece terör örgütünü değil, onun hamisi olan ABD'yi de hizaya getirdi. Halep'ten arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kalan terör unsurları, ABD'nin Türkiye'nin sözünden çıkamadığını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

"Bize sahip çıkın" çığlıkları havada kaldı

Üs kapılarında nöbet tutan ve "Bizi bırakmayın" diye feryat eden PKK'lılar, ABD'nin bölgedeki kirli ajandasında sadece birer "kullan-at" aparatı olduklarını anladılar. Güçlü Türk ordusunun heybeti karşısında titreyen hamileri, çıkarlarını korumak adına terör örgütünü ateşe atmaktan çekinmedi.

Tuğrul

Godumun it sürüsü büyük şeytan böyle çizer sizi. Akillanacaksınız fakat iş işten geçmiş olacak. Piç kuruları siz siyonist piçlerine düşmanlık besleyin bundan öyle
