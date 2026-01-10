  • İSTANBUL
Şara'nın danışmanından tarihi uyarı: Kaostan beslenenler ders çıkarsın

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, günlerdir süren sessizliğini bozarak Halep'te terör unsurlarına karşı kazanılan zaferi müjdeledi. YPG/SDG işgalindeki mahallelerin temizlenmesine ilişkin konuşan Zeydan, yaşanan sürecin kirli planlar yapan odaklara büyük bir ders niteliğinde olduğunu vurguladı.

Terör odaklarına "nokta" operasyon

Halep'te 6 Ocak'tan bu yana sivil yerleşim yerlerini hedef alan terör örgütü YPG/SDG, devletin demir yumruğuyla karşılaştı. Şam yönetiminin 10 Mart Mutabakatı'na uyulması yönündeki çağrılarına saldırılarla yanıt veren teröristler, düzenlenen nokta operasyonlarla bölgeden temizlendi. Zeydan; Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin artık tamamen güvenli ellerde olduğunu duyurdu.

"Kaostan beslenenler ders çıkarsın"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Zeydan, operasyonun başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ve Suriye ordusunu tebrik ederek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu zafer, devlete ve devlet kurumlarına güvenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Halep'teki temizlik, kaosa bel bağlayan ve Suriye'nin huzurunu bozmak isteyen herkes için ibretlik bir mesaj ve tarihi bir derstir."

Suriye'nin birliği ve Kürt vatandaşlar

Zeydan, ülkedeki tüm kesimlerin bir arada yaşama iradesine de vurgu yaptı. Kürt vatandaşların Suriye devletinin birliğinin sarsılmaz bir parçası olduğunu belirten Zeydan, devletin her bir ferdini koruma ve birliği muhafaza etme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

emekli

devamını getirin petrol yataklarınız suyunuz ülkenizin yarısı terör işgal etmiş durum alttada israil ve abd işgali var
