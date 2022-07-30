Hakemlerin maaşları ikiye katlandı! Artık hata yapmazlar herhalde...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022-23 sezonunda hakemler ile gözlemciler için belirlediği maaş ve maç başı ücretler ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bugünkü köşesinde; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan gözlemci, hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakem maaşlarını açıkladı.

İşte Tahir Kum'un köşe yazısındaki o kısım:

Sahaya çıkacaklar ile var hakemlerini ayırma kararı alan TFF’nin 2022-23 sezonunda görev yapacak isimler için belirlediği tarife netleşti. Maç hakemi hem aylık hem de maç başı alırken VAR’a sadece maç başı 4 bin 400 TL ödeniyordu. Düzenleme ile VAR hakeminin hem maç başı 10 bin TL yapıldı hem de 20 bin TL aylık bağlandı. Sahadaki hakemin maaşı ikiye katlanarak 26 bin TL’ye çıkarıldı. Maç başı da 10 binden 20 bin TL’ye yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu şu VAR’la hakemi ayırma işini ortaya attı atmasına ama attığına da sanırım bin pişmanlardır bugün. Dönmek istese de dönemiyorlar. Dünyada bir örneği yok. Bakarsınız IFAB “Hop beyler ne yapıyorsunuz?” der. Der de... Her neyse söylediler bir kere. Sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ve bazı üyeleri aldılar telefonu eline tek tek hakemleri arayarak VAR teklif ettiler. Geri dönüş sıfıra yakın. Son çare VAR’ı daha cazip hale getirmekte bulunuldu. Öyle ki VAR parasal açıdan sahadaki hakemden daha cazip hale geldi. Örneğin maç hakemi hem aylık hem maç başı alırken VAR sadece maç başı 4 bin 400 TL alıyordu.

AYLIK 100 BiN TL KAZANABiLECEK

Yeni düzenleme ile hem aylık hem de maç başı para alacaklar. Maç başı 10 bin TL, aylık 20 bin TL. Malum görevleri sadece VAR olduğu için haftada minimum 2-3 VAR göreviyle aylık kazanç 100 bin TL civarında olacak. Sahadaki hakemin maaşı ikiye katlanarak 26 bin TL’ye çıkarıldı. Maç başı aldıkları ücret de 10 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı.



