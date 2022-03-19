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Spor Hakeme öyle bir şey fırlattılar ki, ağızlar açık kaldı
Spor

Hakeme öyle bir şey fırlattılar ki, ağızlar açık kaldı

Almanya 1. Bundesliga'da Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bardak fırlatması sonrasında maç yarıda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 13:21:00 -
Hakeme öyle bir şey fırlattılar ki, ağızlar açık kaldı

 

 

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bardak atılması nedeniyle yarıda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bardak nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.

 

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