Hakeme öyle bir şey fırlattılar ki, ağızlar açık kaldı
Almanya 1. Bundesliga'da Bochum - Mönchengladbach maçının 71. dakikasında, bir taraftarın yardımcı hakemin kafasına bardak fırlatması sonrasında maç yarıda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bochum ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maç, Mönchengladbach 2-0 öndeyken 71. dakikada hakemin kafasına bardak atılması nedeniyle yarıda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 55. dakikasında Plea ve 61. dakikasında Embolo'nun golleriyle konuk Mönchengladbach skoru 2-0 yaptı. 71. dakikaya gelindiğinde yardımcı hakemin kafasına isabet eden bardak nedeniyle maça ara verildi. Uzun süren bekleyişin ardından ise maçın yarıda kaldığı açıklandı.
Karşılaşma Mönchengladbach'ın 2-0 üstünlüğüyle tescil edildi.