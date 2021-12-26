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Spor Hakem'den sağlık görevlisine sarı kart
Spor

Hakem'den sağlık görevlisine sarı kart

1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 21:39:00 -
Hakem'den sağlık görevlisine sarı kart

1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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