Hakaret ederken keyifleri yerindeydi! Sedef Kabaş AYM'ye başvurdu

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Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1 televizyonunda, Uğur Dündar'ın "Demokrasi Arenası" programına konuk olup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce hakarette bulunan Sedef Kabaş, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Kabaş, milyonların gözü önünde ettiği hakareti ilk ifadesinde inkar ederek geri adım atmıştı. Halk TV'nin yayınladığı habere göre Kabaş, ifadesinde şunları söylemişti:

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlemedim. Hiçbir zaman hakaret eden bir insan olmadım. Dosyadaki konuşmama bakıldığı zaman hakaret suçu çıkmaz.

Hakaret ederken bir hayli keyifliydi!

Emniyete giderken "ters kelepçe" şovu yapmaktan da geri durmayan Sedef Kabaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. Gelişmeyi, hakaret ederken ekranda bir hayli keyifli olduğu gözlenen Kabaş'ın avukatı duyurdu.

Hadsiz hakaretin savunmasını yapan Avukat Yaman Akdeniz, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne tedbir ve öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi ve Avukat Uğur Poyraz birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara'da AYM'ye sunuldu.