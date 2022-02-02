  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakaret ederken keyifleri yerindeydi! Sedef Kabaş AYM'ye başvurdu
Gündem

Hakaret ederken keyifleri yerindeydi! Sedef Kabaş AYM'ye başvurdu

TELE 1 canlı yayınında yüzde 50'den fazla vatandaşın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce hakarette bulunan Sedef Kabaş, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 18:06:00 - 2022-02-02 18:29:29

 Yeniakit.com.tr 

Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1 televizyonunda, Uğur Dündar'ın "Demokrasi Arenası" programına konuk olup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce hakarette bulunan Sedef Kabaş, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Kabaş, milyonların gözü önünde ettiği hakareti ilk ifadesinde inkar ederek geri adım atmıştı. Halk TV'nin yayınladığı habere göre Kabaş, ifadesinde şunları söylemişti:

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlemedim. Hiçbir zaman hakaret eden bir insan olmadım. Dosyadaki konuşmama bakıldığı zaman hakaret suçu çıkmaz.

Hakaret ederken bir hayli keyifliydi!

Emniyete giderken "ters kelepçe" şovu yapmaktan da geri durmayan Sedef Kabaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. Gelişmeyi, hakaret ederken ekranda bir hayli keyifli olduğu gözlenen Kabaş'ın avukatı duyurdu.

Hadsiz hakaretin savunmasını yapan Avukat Yaman Akdeniz, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne tedbir ve öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi ve Avukat Uğur Poyraz birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara'da AYM'ye sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay