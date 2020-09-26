Hakan'a tam not
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-2 yendiği maçta, 2 gol ve 1 asistle galibiyete büyük rol oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansı İtalyan basınından tam not aldı.
La Gazzetta dello Sport’un “Milan, Türk gibi” manşetiyle verdiği maç haberinde, Milan’ın İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic’in maç öncesi Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şok geçirdiğini ancak Hakan Çalhanoğlu ve 18 yaşındaki Lorenzo Colombo’nun attıkları gollerle kırmızı-siyahlılara turu getirdiği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun Bodo Glimt karşısında 2 gol, 1 asistlik performansıyla Milan adına başrolde olduğu belirtilen maç haberinde, milli oyuncuya 8 tam puan verildi.