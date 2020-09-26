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Spor Hakan'a tam not
Spor

Hakan'a tam not

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-2 yendiği maçta, 2 gol ve 1 asistle galibiyete büyük rol oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansı İtalyan basınından tam not aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:07:00 -
Hakan'a tam not

La Gazzetta dello Sport’un “Milan, Türk gibi” manşetiyle verdiği maç haberinde, Milan’ın İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic’in maç öncesi Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şok geçirdiğini ancak Hakan Çalhanoğlu ve 18 yaşındaki Lorenzo Colombo’nun attıkları gollerle kırmızı-siyahlılara turu getirdiği ifade edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun Bodo Glimt karşısında 2 gol, 1 asistlik performansıyla Milan adına başrolde olduğu belirtilen maç haberinde, milli oyuncuya 8 tam puan verildi.

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