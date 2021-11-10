Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde grip olduğunu belirten Hakan Ural'a daha sonra koronavirüs tanısı konuldu. Daha sonra hastanede tedavi altına alınan Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında bazı medya kuruluşlarında bir çok iddia ortaya atıldı.

Bazı medya organlarının iddiasına göre Hakan Ural'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın güncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Namlı, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Ural, en kısa zamanda bizimle birlikte olacak. Hakan'ın sağlık durumu iyi. Çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin."