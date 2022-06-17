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Medya Hakan Ural'da Acun Ilıcalı'ya olay sözler: Konuş de konuşamaz
Medya

Hakan Ural'da Acun Ilıcalı'ya olay sözler: Konuş de konuşamaz

Hakan Ural, canlı yayında eski patronu Acun Ilıcalı'ya diksiyon dersi verdi. Ural,"Acun'a de ki, 'açıkçası' demeden konuş de , konuşamaz, kalır!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 15:43:00 -

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.


Ural, bu defa eski patronu Acun Ilıcalı hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

"konuşamaz böyle kalır"

Ilıcalı için, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. 'Açıkçası'yı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu 'açıkça'sını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor. Yani 'açıkçası, hadi neyse' dersen yani açık açık söylemek istemiyorsun... Ama hem açıkçası deyip hem konuşmak çok garip değil mi? Zaten konuşuyorsun oğlum..." sözleriyle gündem oldu.

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