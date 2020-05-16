Hakan Bayrakçı küplere bindi! CHP'ye çok sert çıkış
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuk olduğu canlı yayında CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.
Bayrakçı, “O oylar ittifak oyları. CHP'nin oyuyla konuşacaksın sen. İYİ Parti elini çektiği zaman 10 puan gider. HDP elini çektiği zaman 10 puan gider. Saadet Partisi elini çektiği zaman 3 puan gider. Hadi bakayım ne yapacaksın. Havan ne? Boyun kadar konuşacaksın. Onu bil öyle konuş orada." ifadelerini kullandı.