  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Gündem

Hakan Bayrakçı küplere bindi! CHP'ye çok sert çıkış

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:11:00 -

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuk olduğu canlı yayında CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.

Bayrakçı, “O oylar ittifak oyları. CHP'nin oyuyla konuşacaksın sen. İYİ Parti elini çektiği zaman 10 puan gider. HDP elini çektiği zaman 10 puan gider. Saadet Partisi elini çektiği zaman 3 puan gider. Hadi bakayım ne yapacaksın. Havan ne? Boyun kadar konuşacaksın. Onu bil öyle konuş orada." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maydanoz

Tam adamınız. 
  • Yanıtla

....

Adam haklı be ya..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı