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Hak-İş Başkanı Arslan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya başsağlığı mesajı

"Anadolu Ajansı'nın güzide temsilcisi merhum Furkan Naci Top'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve şahsınızda bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:04:28 -
Hak-İş Başkanı Arslan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un vefatı dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya başsağlığı diledi.

Arslan, AA Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi ve konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın üyesi Furkan Naci Top'un kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Anadolu Ajansı'nın güzide temsilcisi merhum Furkan Naci Top'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve şahsınızda bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum."



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