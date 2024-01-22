Hak-Bir emekliler için tek ses oldu

Hak-Bir Genel Başkanı Mustafa Taşçı, tüm partileri, emekliler için ziyaret ederek emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Emeklilerimiz örgütlü olmadığı için enflasyon karşısında ezilmektedir. Emeklilerimizin haklarını korumak amacı ile “Hak-Bir Çalışan ve Emekliler Derneği”ni kurduk. Bütün emekli ve çalışanları HAK-BİR olarak örgütlenmeye çağırıyoruz. Artık çalışanlar ve emekliler sahipsiz değildir. Uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Maaşların iyileştirilmesi için emeklilerimize seyyanen 7.000 Türk Lirası zam verilmesini öneriyoruz. Öte yandan kira yardımı olarak da 10.000 Türk Lirası emeklilerimize ödenmesini, bu amaçla bütün partilerimizin derneğimiz tarafından ziyaret edileceğini, emeklilerimizin maaşlarına seyyanen 7.000 Türk Lirası zam verilmediği taktirde İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve emeklilerimizin katılacağı büyük bir yürüyüş ve gösteri mitingi yapılacağını ilan ediyoruz.

"Emekli maaşları sosyal adalet ilkesine uygun değil"

Sosyal Güvenlik Kurumu özerk bir kurum değildir. SGK ya Emeklilerin ödediği primler, sigorta tekniğiyle çalışmıyor. Tek çatı altında toplanan BAĞ-KUR, SSK ve diğer sigortalıların emekli maaşlarının sosyal adalet ilkesine uygun olmadığını da belirtmek isteriz. SGK tarafından çalışanlardan kesilen sigorta primleri emeklilerin maaşlarını karşılamıyor. Görülüyor ki sosyal güvenlik sistemi iflas etmiştir. Bundan dolayı sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırmasını öneriyoruz.

İktidarın emeklilerimize reva gördüğü açlık sınırının altında kalan maaş zammı karşısında emekli dernekleri ve emeklilerimiz mutsuzdur. Bir öğün yemeğin 150 TL olduğu ülkemizde 10.000 TL maaş, açlık sınırının da altında kalmıştır. Açlık sınırı 16.486 Türk Lirasıdır."



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emeklilerden siyasi partilere ziyaret

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için partileri ziyaret ettiklerini söyleyen Taşçı, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan bu amaçla ziyaret edilmiştir. Ziyaretimiz de sayın Erbakan “Emeklinin maaşı, Milletvekili maaşının 1/10’nu bile değildir. Bizler de aynı düşüncedeyiz. Emeklinin sesini duyurmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hak-Bir olarak sizlerin yanındayız. Geçimin rengi, partisi olmaz. 16 Milyon emeklimiz bu ülkeye hizmet vererek bizleri yetiştirmiştir. Emekliye partizanca davranılamaz.” diyerek emeklilerin hakkının savunulması gerektiğini belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

Hak-Bir Genel Başkanı Mustafa Taşcı, “Emekli Problemleri ve Çözüm Raporu” nu Dr. Fatih Erbakan’a takdim etti. Hak-Bir Heyeti arasında Hak-Bir Genel Başkan Yardımcılarından Abdullah Sertkaya, Osman Yüce, Memur-Sen E. Genel Başkanı Ahmet Aksu, İnsan ve Kalite Derneği Genel başkanı Sami Öztürk katıldı.

Öte yandan; İnsan ve Kalite Derneği Genel Başkanı Sami Öztürk, Dr. Fatih Erbakan’a “999 AYS Kalite Yönetim Sistemi standardı takdim etti. Ülkemizde ilk defa Milli bir standardın hazırlandığını ve asırlarca uygulanan bu standardın unutulduğunu ve sonuçta ülkemizdeki esnaf ve diğer kesimlerin ahlaken zayıfladığını ve tüketicinin zarar gördüğünü, şayet bu standart uygulanırsa yeniden dünyaya örnek tacir ve sanayici yetişeceğini” vurguladı.

Topluca fotoğraf çekiminden sonra heyete ev sahipliği yapan Dr. Fatih Erbakan, HAK-BİR heyetine teşekkür ederek uğurladı. Başkan Mustafa Taşçı "HAK-BİR vefakâr ve fedakâr emeklilerimiz için çalışmalarına ve ziyaretlerine hız kesmeden devam edecektir" dedi.