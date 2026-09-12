Hak bildiği yolda, milletin yanında: Ümmetin sesi akit’e tebrik mesajları yağıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit, yayın hayatındaki 33’üncü yılını geride bıraktı. 12 Eylül 1993’te “Bismillah” diyerek yola çıkan Akit; Beklenen Vakit, Akit, Anadolu’da Vakit ve Yeni Akit isimleriyle 12 bin 53 gündür kesintisiz şekilde okurlarıyla buluşuyor. Akit Medya Grubu’nun 33’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Akit’in vesayet dönemlerinde bedel ödemeyi göze alarak yayın çizgisinden taviz vermediğini belirterek, “Hak bildiği yolda, milletin yanında nice yıllara” dedi.

KÜÇÜK BİR NALBUR DÜKKÂNINDAN GÜÇLÜ BİR MEDYA GRUBUNA

Yayın hayatına Aksaray’da küçük ve mütevazı bir nalbur dükkânında başlayan Akit, geçen 33 yıllık süreçte Türkiye basınının önemli aktörlerinden biri haline geldi. Müslümanların sistematik baskı ve zulümlere maruz bırakıldığı bir dönemde, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde yayın hayatına başlayan Akit, farklı isimler altında sürdürdüğü yayıncılık faaliyetini kesintisiz şekilde devam ettirdi. Gazete; başta 28 Şubat süreci olmak üzere vesayetçi anlayışların, yasakların ve baskıların yoğun olduğu dönemlerde yayın çizgisinden taviz vermemesiyle öne çıktı.

BASKILARA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Akit, yayın hayatı boyunca çeşitli baskı, dava, soruşturma, şantaj ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Ancak gazete, “inananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi” olma şiarıyla yayın çizgisini sürdürdü. 28 Şubat döneminde yaşanan baskın, gözaltı ve tutuklamalara rağmen yayınlarına devam eden Akit, ilerleyen yıllarda FETÖ yapılanmasına yönelik yayınları nedeniyle de ağır hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldı. Çeşitli çevrelerin açtığı davalar ve tazminat talepleriyle mücadele eden gazete, bütün bu süreçlerde yayın politikasından taviz vermedi. Darbecilere, statükoculara, yasakçı anlayışlara ve vesayet odaklarına karşı yürüttüğü yayıncılıkla Akit, Türk basın tarihinde kendine özgü bir yer edindi.

“BEDEL ÖDEYEREK HAK BİLDİĞİ YOLDA YÜRÜDÜ”

Akit Medya Grubu’nun 33’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Akit’in hikâyesinin yalnızca bir gazetenin kuruluş hikâyesi olmadığını belirtti. Arslan, “12 Eylül 1993’te başlayan Yeni Akit’in yayın yolculuğu, bugün 33 yılı geride bıraktı. Yeni Akit’in hikâyesi, sadece bir gazetenin kuruluş hikâyesi değildir. Aynı zamanda vesayetin güçlü olduğu, millet iradesinin baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemlerde bedel ödeyerek hak bildiği yolda yürümenin hikâyesidir. 28 Şubat’ın karanlık günlerinde baskılara, baskınlara, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen geri adım atmadı. FETÖ yapılanmasının devlet içerisinde güçlü olduğu dönemlerde bu yapıya karşı yürüttüğü yayıncılık nedeniyle ağır hukuki süreçlerle, davalarla ve tazminat talepleriyle karşı karşıya kaldı. Sonraki yıllarda da farklı çevrelerin açtığı davalar ve çeşitli kısıtlamalarla mücadele etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

YAYIN ÇİZGİSİNDEN TAVİZ VERMEDİ”

Akit’in tüm bu süreçlere rağmen yayın çizgisini koruduğunu ifade eden Arslan, gazetenin inançlı insanların ve Türk milletinin değerlerinin yanında durduğunu söyledi. Arslan, “Ancak Yeni Akit, bütün bu süreçlerde yayın çizgisinden taviz vermedi. Müslümanların ve inançlı insanların sesi oldu; Türk milletinin değerlerinin yanında durdu. Vesayet odaklarının karşısında, millet iradesinin ve vatandaşın yanında saf tuttu” dedi.

Akit’in kimi zaman bir manşetiyle, kimi zaman bir haberiyle, kimi zaman da bedel ödemeyi göze alan duruşuyla Türkiye’nin demokratikleşme ve vesayetle mücadele sürecine katkı sunduğunu belirten Arslan, “Bugün geriye dönüp baktığımızda, nice fırtınalara rağmen yolundan şaşmayan bir yayıncılık anlayışını görüyoruz. Yeni Akit ailesinin 33. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor; başta emektar gazetecileri ve yazarları olmak üzere, bugüne kadar bu davaya gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Hak bildiği yolda, milletin yanında nice yıllara…” dedi.